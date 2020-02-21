Hatay-bakan hulusi akar samandağlı şehidin evini ziyaret etti - Son Dakika

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Hatay-bakan hulusi akar samandağlı şehidin evini ziyaret etti
7 saat önce
Bakan Hulusi Akar Samandağlı şehidin evini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
HATAY-Bakan Hulusi Akar Samandağlı şehidin evini ziyaret etti
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