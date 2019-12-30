Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Bakan Kasapoğlu yapımı süren Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunduGENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu yapımı süren Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.

Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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