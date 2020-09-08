HATAY BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNDE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Antakya'da orman yangınına müdahale devam ediyor (2)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, Pazar günü öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ballıöz Mahallesi'nde Hayrullah ve Zekiye Olgar çiftini evinde ziyaret etti. Çiftin çocukları Hayru Nisa, İshak ve Ebrar Olgar'a oyunca hediye eden Bakan Pakdemirli, Olgar ailesiyle sohbet etti. Bakan Pakdemirli, yangınla yakından ilgilendiklerini, endişeye mahal olmadığını kaydetti.

BÖLGEDE GÖREVLİ PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra Yangın Koordinasyon Merkezi'ne dönen Bakan Pakdemirli, bölgede görev yapan sağlık çalışanları ve özel harekat polisleriyle sohbet etti. Bakan Pakdemirli, bu zorlu süreçte görev alan tüm personele teşekkür ederek, minnettar olduğunu ifade etti.