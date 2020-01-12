Hatay bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi - Son Dakika

Hatay bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

7 saat önce

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni incelediMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1901 yılında inşa edilen, ancak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İskenderun Lisesi binasında inceleme yaptı.

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1901 yılında inşa edilen, ancak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İskenderun Lisesi binasında inceleme yaptı. Bakan Selçuk, Böyle tarihi bir binanın burada sadece bir okul binası olarak değil, bu coğrafyanın sosyal bir sermayesi olarak değerlendirilmesinden yanayız dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti Hatay milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmada Selçuk, eğitime katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür sertifikası verdi. Daha sonra İskenderun Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Selçuk, 1901 yılında yapılan, ancak günümüzde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan İskenderun Lisesi'nde de incelemelerde bulundu. Lisenin anı defterini imzalayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Böyle tarihi bir binanın burada sadece bir okul binası olarak değil, bu coğrafyanın sosyal bir sermayesi olarak değerlendirilmesi ve hatıralara hürmeten burada bir kültür merkezi, kütüphanesi olarak şu anda netleşmemekle beraber hizmet yapılabilmesi imkanını birlikte değerlendiriyoruz. Bu konuda hepimiz oldukça sıcak bakıyoruz. Netice itibariyle el birliğiyle burayı güzelleştirme konusunda kararlıyız diye konuştu.

Hatay bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Ziya Selçuk, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:17 Kaynak: DHA
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