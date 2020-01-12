Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi - Son Dakika

Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

6 saat önce

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (2)HATAY'DAKİ EĞİTİM MASAYA YATIRILDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak geldiği Hatay'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ziyaret defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (2)

HATAY'DAKİ EĞİTİM MASAYA YATIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak geldiği Hatay'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ziyaret defterini imzaladı. Hatay'ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve kentteki eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kente geldiğini dile getiren Bakan Selçuk, tüm ilçelerde eğitim çalışmalarını yükseltmek ve çocukların geleceğe daha umutlu bakmaları konusunda gerekli tüm tedbirleri almanın büyük vazife olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak derslerine çalıştıklarını, ödevlerini yaptıklarını ve daha başarılı olabilmek için de yerinde gözlemler yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk, şunları söyledi

İstişarelerde bulunarak bir takım çalışmaları önemsiyoruz. Yerinde, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmeler, çok daha somut planlar yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle burada yapılan çalışmaların verimli olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hatay'daki hayırseverlerle, sivil toplum kuruluşları ile ve Hatay'ın tüm temsilcileri ile bir araya gelip onlarla neler yapılabileceğini değerlendirmenin de ayrı bir boyut kazandırdığını söylemek isterim. Ben buradaki çalışmalarda emeği geçenlere özel teşekkürlerimi sunmak isterim. İnşallah bundan sonra da Hatay bizim takibimizde ve burada gereken her türlü ihtiyaçlar konusunda daha yüksek farkındalıkla elimizden geleni yapacağız.

Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Ziya Selçuk, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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