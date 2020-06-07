HATAY Bakan Soylu, İdlib'de AFAD öncülüğünde yapılan briket evlerin yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

HATAY Bakan Soylu, İdlib'de AFAD öncülüğünde yapılan briket evlerin yapım çalışmalarını inceledi
HATAY Bakan Soylu, İdlib'de AFAD öncülüğünde yapılan briket evlerin yapım çalışmalarını inceledi.
HATAY Bakan Soylu, İdlib'de AFAD öncülüğünde yapılan briket evlerin yapım çalışmalarını inceledi
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 06:59 Kaynak: DHA
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