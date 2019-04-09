Hatay Bakkaldan Dönen Genci Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

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Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

"Ya Borcunu Ver Ya Eşini" Diyen Amcasını Öldürüp Gömen Yeğenin Cezası Belli Oldu!