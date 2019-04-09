Son Dakika Haberleri: Hatay Bakkaldan Dönen Genci Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

Hatay Bakkaldan Dönen Genci Öldüren Katil Zanlısı Tutuklandı

9 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakkaldan alış veriş yapan evine dönen Mehmet Yılmaz'ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren 1 kadını yaralayan katil zanlısı Mehmet Akınkan (58) tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakkaldan alış veriş yapan evine dönen Mehmet Yılmaz'ı (37) pompalı tüfekle vurarak öldüren 1 kadını yaralayan katil zanlısı Mehmet Akınkan (58) tutuklandı. Meydan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Akınkan, iddiaya göre, bakkaldan alış veriş yaparak evine giden Mehmet Yılmaz'a pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Silahlı saldırıda Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken balkonda çamaşır asarken tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Emine Ö. de hafif şekilde yaralandı.

Gözaltına alınan katil zanlısı Mehmet Akınkan, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:35 Kaynak: DHA

Mehmet Yılmaz, Hatay, Güncel
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