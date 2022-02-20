Hatay Barosu avukatları sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Hatay Barosu avukatları, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Besleme etkinliğine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Hatay Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Duygu Doğan, Ulus Alanı'nda yaptığı açıklamada, besleme etkinliğinin Türkiye genelindeki baroların katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili bilgi verilmesinin ardından etkinliğe katılanlar kentte farklı noktalara sokak hayvanları için 200 kilogram mama bıraktı.