Son Dakika Haberleri: Hatay Barosu'na Taze Kan

Hatay Barosu'na Taze Kan

51 dakika önce

Hatay Barosuna 1 avukat daha törenle katıldı.

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Hatay Barosuna 1 avukat daha törenle katıldı.

Staj dönemlerini başarıyla tamamlayan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Figen Atmaca, Antakya Adliyesinde düzenlenen yemin töreninde sonrası avukatlık ruhsatını Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez'in elinden aldı.

Avukat Figen Atmaca'ya cübbesini Av. Ayşe Miçooğulları giydirdi.

Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez genç meslektaşlarını kutladı ve başarılar diledi.

Adalet Sarayı Baro Odasında gerçekleşen törene, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Derin, Disiplin Kurulu Üyesi Av. Cuma Yurtal ve avukatlar katıldı - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:40 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Hatay, Güncel
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