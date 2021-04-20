Hatay Barosundan Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Barosu Başkanlığına seçilen Hüseyin Cihat Açıkalın ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen hafta Hatay Barosu başkanlığına seçilerek görevi devralan Açıkalın ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Baro Başkanı Açıkalın ise iyi dilekleri ve nazik kabullerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.