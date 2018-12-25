Hatay
Barosunun 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile avukatlar, baronun 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antakya
Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk
Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Öte yandan Dönmez, gün dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kurtuluş mücadelesinin son halkası olan Hatay'ın içinde barındırdığı tüm renkler gibi Hatay Barosunun da kentin tüm renklerini ve değerlerini temsil ettiğini belirtti.
Baroların avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamayı amaç edindiğini hatırlatan Dönmez, şunları kaydetti:
"Meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşlarıdır."