Hatay Başkan Savaş İle Doğaya Sarıldı
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, doğal yaşamın korunması ve gelecek kuşaklara doğal bir çevrenin bırakılması anlamında nitelikli çalışmalarıyla takdir toplamaya devam ediyor.
Belediyeciliğin yalnızca yollar, altyapı ve üstyapı çalışmaları yapmak olmadığının bilinciyle hareket eden Başkan Savaş, 'Hatay'ın doğasına sarıl' sloganından yola çıkarak sosyal, kültürel ve doğal yaşama yönelik nitelikli çalışmalarıyla farkını ortaya koyuyor.
DAĞ CEYLANLARI KORUMA ALTINDA
Hayvan sever kişiliği ile hemşehrileri tarafından örnek başkan olarak nitelendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ilimizin doğal bir değeri olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hatay Dağ Ceylanları'nı (Gazella Gazella) Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile ortak yürüttüğü nesli koruma çalışmalarına kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Yapılan koruma çalışmaları sayesinde 2008 yılında tespit edilen Hatay'ın doğal değeri Gazella Gazella'ların 100 civarında olan sayıları bugün 500'ün üzerine çıkarılabildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:29 Kaynak: Bültenler
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