Son Dakika Haberleri: Hatay Bayan Voleybol 3 - 2 Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol

Hatay Bayan Voleybol 3 - 2 Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol

1 saat önce

Türkiye Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig'inde Hatay Bayan Voleybol Takımı, Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol takımı ile karşı karşıya geldi.

Hatay Bayan Voleybol 3 - 2 Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol, System.String[]

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı voleybol maçında Samandağ Bayan Voleybol Takımı, Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol takımını 3 – 2 mağlup etti.

Antakya Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakayı Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural , Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Bekmezprotokolden izleyerek destek verdiler.

Samandağ'ın tek bayan voleybol takımı olan ve Samandağlı kadın sporculardan oluşan Hatay Bayan Voleybol Takımı gruptan çıkma adına bu galibiyet ile bir avantaj elde etmiş oldu.

Hatay Bayan Voleybol Takımı ikinci grup maçında yarınFenerbahçe Via Park ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:06 Kaynak: Bültenler

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