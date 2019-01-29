Hatay Bayan Voleybol 3 - 2 Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı voleybol maçında Samandağ Bayan Voleybol Takımı, Adana Seyhan Spor Bayan Voleybol takımını 3 – 2 mağlup etti.

Antakya Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakayı Samandağ Belediye Başkan Vekili Meltem Ahras Nural , Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız ve Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Mehmet Bekmezprotokolden izleyerek destek verdiler.

Samandağ'ın tek bayan voleybol takımı olan ve Samandağlı kadın sporculardan oluşan Hatay Bayan Voleybol Takımı gruptan çıkma adına bu galibiyet ile bir avantaj elde etmiş oldu.

Hatay Bayan Voleybol Takımı ikinci grup maçında yarınFenerbahçe Via Park ile karşı karşıya gelecek.