HATAY Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrak - Son Dakika

HATAY Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrak

Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrakHATAY'ın İskenderun ilçesinde işlettiği bakkal dükkanının önüne astığı Türk bayrağı iki kez kaybolan ortopedik engelli Abdulkadir Güler'e, şikayet başvurusunda bulunduğu polisler tarafından bayrak hediye edildi.

Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrak

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde işlettiği bakkal dükkanının önüne astığı Türk bayrağı iki kez kaybolan ortopedik engelli Abdulkadir Güler'e, şikayet başvurusunda bulunduğu polisler tarafından bayrak hediye edildi.

İlçe merkezinde bakkal dükkanı işleten ortopedik engelli Abdülkadir Güler'in iş yerine astığı Türk bayrağı iki kez kaybolunca, durumu polise bildirdi. Güler'in bayrak hassasiyeti üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Haydar Polis Karakolu'nda görevli komiser Hasan Acar, çalışma arkadaşlarıyla Güler'in iş yerini ziyaret etti.

Bayrağa olan düşkünlüğü ve hassasiyeti nedeniyle Güler'e teşekkür eden Hasan Acar, 'Milli duyguları ön plana çıkardınız. Sizin gibi vatandaşların her zaman bu ülkede başımızın üzerinde yeri vardır. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Hiçbir zaman şüpheniz olmasın, bizler sizler için varız. Bayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının simgesi. Ona gelecek, uzanacak her eli kırmakla görevliyiz biz. Teşekkür ediyoruz. Biz de bu duyarlı davranışınızdan dolayı size bayrak hediye ediyoruz" diye konuştu. BAYRAĞI ÖPEREK TESLİM ALDI

Polisin hediye ettiği bayrağı öperek teslim alan bakkal Abdulkadir Güler de şunları söyledi:

"Ben, bayrağımla konuşuyorum. Bana diyor ki, 'Sen beni yere indirme, uçağım da askerim de polisim de emniyetim de Türkiye Cumhuriyeti de senin arkandadır.' Polisimize teşekkür ediyorum. Bayrak hediyesiyle beni çok mutlu etti. İlk bayrağım kaybolduğunda hanımıma rica ettim bana bayrak aldı getirdi. 15 gün asılı kaldı. Sonra yine kayboldu. Çok zoruma gitti. Polis memurlarından Allah razı olsun bana bayrak getirdiler."

Abdulkadir Güler, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Bayrağı kaybolan bakkala, şikayete gittiği polisten bayrak - Son Dakika
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