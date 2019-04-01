Son Dakika Haberleri: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan İlk Açıklama

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan İlk Açıklama

35 dakika önce

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklamaHATAY - Hatay'da seçimi yeniden kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan İlk Açıklama, System.String[]
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

HATAY - Hatay'da seçimi yeniden kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'a hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ikinci defa kazanan Lütfü Savaş, gelecekle ilgili insanların umutlarını daha da arttıracak işler yapacağını belirtti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kampanya süresince yapıcı dil kullandıklarını ve buna Hatay halkının inandığını belirterek "tabi bu 10 yıllık emeğin ürünü. Beş artı beş. Biz hep Hatay halkı ile beraber olduk, hizmeti birlikte yaptık, Hatay'ı geleceğe birlikte taşıdık. Bütün ilçelerimize, mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Bunu gören Hatay halkı bir daha dedi ve bizim kampanya süresince yapmış olduğumuz yapıcı dili sarılma söyleşisine çok inandı. Biz 10 yıldır Hatay'ı sarılarak birlikte yönetiyorduk. 5 yıl daha Hatay'ın tüm renkleri ile bütününü kucaklayarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Gelecekle ilgili insanlarımızın umutlarını daha da arttıracak işler yapacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:28 Kaynak: İHA

Lütfü Savaş, Hatay, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı'dan Flaş Açıklama: Survivor'ın Kaderi Değişecek Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor Oy Sayımına Başlanmasının Ardından Parti Kuracağı Konuşulan Davutoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi Anadolu Ajansından Veri Açıklaması: Seçim Yayın Sistemine Veri Akışı Gerçekleşmemektedir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 04:03:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan İlk Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]