HATAY Belen'de orman yangını 3 hektarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye söndürme çalışmaları için helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ile 2 ilk müdahale aracı gönderildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

Belen 'de orman yangını 3 hektarlık alan zarar gördü

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