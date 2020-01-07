Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

HATAY Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası.

HATAY Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası

Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası

Çeltik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak
Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı!

Son Dakika Haberleri
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
20:07 Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
20:02 Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
20:02 Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
19:56 İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 20:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]