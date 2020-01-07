Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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Hatay berfin'e asitli saldırıda bulunan casim ozan çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası
6 saat önce
HATAY Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
HATAY Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası
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