Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Yıldız:

Beşiktaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün 20 Ekim tarihinde gerçekleştireceği olağanüstü genel kurul başkanlık seçimi öncesi, Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız açıklamalarda bulundu. 4 başkan adayının da önemli isimler olduğunu söyleyen Başkan Yıldız, seçim sonucunda kazananın Beşiktaş olacağını vurguladı.



Başkan Yıldız, "Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal, bu isimler Beşiktaş'ımız için çok değerli isimler. Seçimin sonunda kimin kazanacağını kestirmek mümkün değil ama bilinen tek şey var kazanan yine Beşiktaş olacak. 4 başkan adayımız da Beşiktaş için son ana kadar mücadele edecek yapıya sahipler. Seçimin Beşiktaş'ımız için hayırlı olmasını dileyerek, tüm başkanlarımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Taraftar kadar bizlerde ona minnettarız"



Önceki haftalarda istifa edeceğini açıklayarak Beşiktaş başkanlığına son vereceğini belirten Fikret Orman'ın böyle bir şekilde başkanlıktan ayrılmasının üzücü olduğunu söyleyen Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız, Fikret Orman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yıldız, "2012 yılında Beşiktaş'ın maddi ve manevi anlamda belki de en zor dönemini yaşarken elini taşın altına koyarak aday olan Fikret Orman'a bu güne kadar yaptığı hizmetler ve Beşiktaş'ımıza kazandırdığı kupalardan dolayı çok teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.



Yıllar geçse de Fikret Orman'ın unutulmayacağına değinen Mehmet Yıldız, "Kolay değil. Kulübün en zor döneminde stat işine kalkıştı. ve 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Beşiktaş'ımıza harika bir atmosfere sahip olan Beşiktaş Park Stadyumu'nu kazandırdı. Maddi toparlanma bir yana dursun, manevi olarak da 'Efendi Beşiktaş' ve 'Şerefli Şampiyonluk' sloganlarıyla Beşiktaş'a kulübümüze çok şey kattı. Emeklerinden dolayı Fikret Orman'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - HATAY