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HATAY Bilim Seferberliği projesinin Hatay etabı gerçekleştirildi

13 dakika önce

Bilim Seferberliği projesinin Hatay etabı gerçekleştirildiHatay'da, Young Guru Academy'nin başlattığı Bilim Seferberliği projesi kapsamında, 'Hatay Bilim Seferberliği' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bilim Seferberliği projesinin Hatay etabı gerçekleştirildi
Hatay'da, Young Guru Academy'nin başlattığı Bilim Seferberliği projesi kapsamında, 'Hatay Bilim Seferberliği' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Antakya Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Rahmi Doğan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı Erol Bilecik, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Reyhanlı Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, çeşitli kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Proje kapsamında Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde seçilen 15 pilot okula 10'ar adet olmak üzere toplamda 150 adet bilim setinin dağıtılacağı belirtildi. Proje tanıtım toplantısında konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, ?Milli Eğitim Bakanlığı olarak çok ciddi yatırımlar yapan, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve bu yönde de çalışmalarımızı devam ettiren bir il olarak bugünün sorunlarını değil geleceğin sorunlarını çözen nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nesillerini, evlatlarını geleceğe iyi hazırlaması gerekmektedir dedi.
BİLECİK 'HATAY İÇİN BÜYÜK HAYALLERİM VAR.'
Gerçekleştirilen projenin Hatay ayağına destek veren TÜSİAD Yönetim Kurulu Eski Başkanı Erol Bilecik ise şöyle konuştu
'İleri teknoloji ürünlerinin ihracat içindeki yüzde 3,3'le en düşük seviyededir. Bir yanda müthiş rakamlar dünyaya gerçekten meydan okuyan bir Türkiye var; ama diğer yanda da geleceği daha iyi tasarlamak adına geride kaldığımız yüzdeler var. Bunun için bu projeler ve buna yakın olan bütün projeler her şeyden daha çok önemli.?
HATAY Bilim Seferberliği projesinin Hatay etabı gerçekleştirildi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:31 Kaynak: DHA
Rahmi Doğan, Erol Bilecik, Antakya, Hatay, Güncel
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