Son Dakika Haberleri: Hatay 'bir grup insan' sanat platformu'nda hatay'ı temsil etti
Son Dakika Güncel Hatay 'bir grup insan' sanat platformu'nda hatay'ı temsil etti

Hatay 'bir grup insan' sanat platformu'nda hatay'ı temsil etti

1 saat önce

'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil ettiHatay'da 14 yıl önce başladığı ressamlıkta önemli bir yol kat ederek ismini duyurmayı başaran Hataylı sanatçı Canseven Bahçeci İstanbul'da düzenlenen 'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil etti.

'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil etti

Hatay'da 14 yıl önce başladığı ressamlıkta önemli bir yol kat ederek ismini duyurmayı başaran Hataylı sanatçı Canseven Bahçeci İstanbul'da düzenlenen 'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu'nda Hatay'ı temsil etti.

Tual üzerine yaptığı kapı çalışmaları ile birçok eseri ile Canseven Bahçeci uluslararası alanda çok sayıda sanatçının katıldığı platformda Hatay'ı temsil eden tek sanatçı oldu. Gerçekleştirilen organizasyonla ilgili bilgiler veren Bahçeci 2 Ekimde 'Bir Grup İnsan' Sanat Platformu gerçekleştirildi. Celalettin Tandoğan hocamızın kurmuş olduğu platforma karma ve kişisel sergilere katılıyorum. Grubun amacı daha çok genç yetenekleri keşfetmek, çalıştıkları alanda etkin eserler üretmelerini sağlamak ve onları kalıcı bir şekilde Türkiye'ye tanıtmak. Son yaptığımız sergi uluslararası bir sergiydi. Yurtdışından gelen sanatçılarımız vardı. Türkiye'nin her yerinden sanatçılar geldi. Bende Hatay'ı orada temsil ettim gururlandım diye konuştu.

Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Bahçeci Hatay'daki her kültürün ayrı bir miras bıraktığını ve Hataylı sanatçılar olarak bu kültürlerden beslendiklerini belirterek bu tarz çalışmalarla Hatay'ın kültürel yapısını gelecek nesillere bir belge niteliğinde aktarmak istediklerini söyledi.

Hatay 'bir grup insan' sanat platformu'nda hatay'ı temsil etti

İstanbul, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:38 Kaynak: DHA
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