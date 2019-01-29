Hatay Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 18 Tır Yardım
36 dakika önce
Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler(BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib
kentine 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar Jandarma
ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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