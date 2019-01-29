Son Dakika Haberleri: Hatay Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 18 Tır Yardım

Hatay Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 18 Tır Yardım

36 dakika önce

Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi.

Hatay Birleşmiş Milletler'den İdlib'e 18 Tır Yardım, System.String[]
Birleşmiş Milletler(BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 18 TIR'dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib kentine hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

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