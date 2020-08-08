HATAY BİSİKLET YOLU, SPORCULARIN GÖZDESİ OLDU - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ve Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 25 kilometrelik karayolu kenarında bulunan dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu, sporcuların gözdesi oldu.

Dünyanın en uzun tek parça bisiklet yolu olan ve Hatay'daki 25 kilometre uzunluğa sahip gidiş-geliş 50 kilotmetrelik 2,3 metre genişliğindeki bisiklet yolu, sporcuları sevindirdi. Kentin çeşitli noktalarında pedal çeviren İskenderunlu bisiklet sporcuları, yeni hizmete giren Samandağ-Arsuz bisiklet yolunun inanılmaz zevkli olduğunu kaydetti. Yolun yapılmasının kendileri açısından çok iyi olduğunu kaydeden Abdulkerim Kelleci, "Yol bozuk olduğu dönemde de biz gitmiştik. 'Ne zaman açılır' diye beklerken sonunda açıldı ve çok güzel bir yol da oldu. Bu yolda sürüş keyfini yaşamak için başka bölgelerden yerlerden gelecek bisikletçilerin de olacağını düşünüyorum. Turizme de büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah yolun devamı gelir. İskenderun'a kadar uzar. Parkur ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Biz o bölgeye buradan gitmek istediğimizde araçlarımızla bisikletlerimizi oraya götürüyoruz. İskenderun'dan itibaren olursa o zaman biz buradan parkura başlarız. Pandemiden sonra bisiklet tercih edenlerin sayısı arttı. Yollarımız da kalabalık olmaya başladı" dedi.

'İYİ BİR POTANSİYEL YARATTI'

Bisiklet sürüşü için bir araya gelen bisikletçiler, böyle bir yolun Türkiye'de başka bir yerde olmadığını kaydedip, bölgeye gelenlerden duyduklarını da aktarırken, "Uzunluğu ve konumundaki manzara nedeniyle asfaltın güzelliği ile takdire şayan bir yol oldu. Dışarıdan gelenlerin bu yolu kullanmasının ardından sosyal medya fenomenleri de paylaştılar. Hatay'ın turizmi için çok iyi oldu hem de bisiklet severler için uzun yolda kendilerini denemek için iyi bir potansiyel yarattığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bisikletçiler, yolda duraklamalar yapacaklarında gölgeye ihtiyaçlarının olduğunu, su ve temel ihtiyaçların giderilmesi için de eksikliklerin tamamlanmasını istedi.