Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Son Dakika

Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım

6 saat önce

BM'den İdlib'e 106 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 106 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin dün gönderdiği 89 TIR'lık yardımın ardından bugün de 106 TIR'dan oluşan yardım konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. TIR'lar BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR'lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
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