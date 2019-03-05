Hatay BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi
1 saat önce
BM'den İdlib'e 17 TIR yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.
BM
'den İdlib
'e 17 TIR yardım malzemesi Birleşmiş Milletler
(BM), Suriye
'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 17 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü
Gümrük Kapısı'ndan geçerek, işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:24 Kaynak: DHA
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