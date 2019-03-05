Son Dakika Haberleri: Hatay BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi

Hatay BM'den İdlib'e 17 Tır Yardım Malzemesi

1 saat önce

BM'den İdlib'e 17 TIR yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BM'den İdlib'e 17 TIR yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 17 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 17 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek, işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

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