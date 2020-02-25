Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım - Son Dakika

Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım

6 saat önce

BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
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