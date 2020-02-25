Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım - Son Dakika

Hatay bm'den idlib'e 21 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.
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