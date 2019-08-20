HATAY BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

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