Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım - Son Dakika

Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım

6 saat önce

BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardımBİRLEŞMİŞ Miletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım

BİRLEŞMİŞ Miletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Yardım TIR'ları ile BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelindi. Konvoyla buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Hatay bm'den idlib'e 40 tır'lık insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:30 Kaynak: DHA
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