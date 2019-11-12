Hatay-bm'den idlib'e 42 tır insani yardım
6 saat önce
BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:49 Kaynak: DHA
BM'den İdlib'e 42 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 42 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolardan yüklenen insani yardım malzemeleri, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar girdikleri gümrük sahasından sonra İdlib ve kırsalına hareket etti. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği 42 TIR'daki insani yardım malzemeleri, bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.
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