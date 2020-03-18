HATAY BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım - Son Dakika

HATAY BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım
6 saat önce
BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 74 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri, kent merkezi ile kırsaldaki sivillere dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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