Son Dakika Haberleri: Hatay BM'den İdlib'e Yardım

Hatay BM'den İdlib'e Yardım

3 dakika önce

BM'den idlib'e yardımBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay BM'den İdlib'e Yardım, System.String[]
BM'den idlib'e yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 25 TIR Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından gümrük sahasına girerek İdlib'e gitti. BM'nin yardım TIR'larında bulunan insani ihtiyaç malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan halka dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:47 Kaynak: DHA

Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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