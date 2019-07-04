HATAY BM'den İdlib'e yardım malzemesi
5 dakika önce
BM'den İdlib'e yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:52 Kaynak: DHA
BM'den İdlib
'e yardım malzemesi Birleşmiş Milletler
(BM) tarafından Suriye
'nin İdlib kentine, 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma
ve BM ekipleri tarafından Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
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