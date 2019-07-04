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HATAY BM'den İdlib'e yardım malzemesi

5 dakika önce

BM'den İdlib'e yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'den İdlib'e yardım malzemesi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine, 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma ve BM ekipleri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
HATAY BM'den İdlib'e yardım malzemesi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:52 Kaynak: DHA
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