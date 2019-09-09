Son Dakika Haberleri: Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi
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Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi

1 saat önce

BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdiBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.

Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:09 Kaynak: DHA
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