Hatay BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyorHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait lojistik depolarından Suriye'nin İdlib kentine insani yardımlar devam ediyor.

BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyor



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait lojistik depolarından Suriye'nin İdlib kentine insani yardımlar devam ediyor.



Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar daha sonra yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. BM'nin TIR'larında bulunan insani yardım malzemeleri İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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