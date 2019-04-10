Son Dakika Haberleri: Hatay BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

Hatay BM'nin İdlib'e İnsani Yardımları Devam Ediyor

1 saat önce

BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyorHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait lojistik depolarından Suriye'nin İdlib kentine insani yardımlar devam ediyor.

BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait lojistik depolarından Suriye'nin İdlib kentine insani yardımlar devam ediyor.

Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar daha sonra yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. BM'nin TIR'larında bulunan insani yardım malzemeleri İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:52 Kaynak: DHA
Hatay, Reyhanlı, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
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