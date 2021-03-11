HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor

11.03.2021 10:39

Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyorHATAY'da çocuk yaşta ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir pastanede bulaşıkçı olarak işe başlayan Ayhan Öztoprak (40), her kademesinde çalıştığı iş yerini ailesinin de desteğiyle biriktirdiği paralarla devraldı.

Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor

HATAY'da çocuk yaşta ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir pastanede bulaşıkçı olarak işe başlayan Ayhan Öztoprak (40), her kademesinde çalıştığı iş yerini ailesinin de desteğiyle biriktirdiği paralarla devraldı. Öztoprak, işlerini geliştirip, 10 personel istihdam etmeye başladı.

Antakya ilçesinde yaşayan Ayhan Öztoprak, henüz 11 yaşındayken ailesine ekonomik olarak destek vermek için bir pastanede bulaşıkçı olarak işe başladı. Azmi, çalışkanlığı ve kararlılığı ile işine ciddiyetle sarılan Ayhan Öztoprak, pastane ortamındaki tüm işleri kısa sürede öğrendi. 1992 yılında bulaşıkçı olarak girdiği pastanenin, imalat, kurye ve satış birimlerinde de görev yapan Öztoprak, küçük yaşlarda biriktirdiği para ve ailesinin desteğiyle 2009 yılında iş yerini devraldı.

'OKUYAN AĞABEYLERİM VARDI, ÇALIŞMAK ZORUNDAYDIM'

Bulaşıkçı olarak girdiği pastanede verilen her işe dört elle sarıldığını ve en iyi şekilde yapmak için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Öztoprak, işe geçiş sürecini şu sözlerle anlattı

Biz 10 kardeşiz ve çalışmak zorundaydım, okuyan ağabeylerim vardı. Ben 11 yaşında iş hayatına atıldım ve bu süreçte pastaneci olmaya karar verdim. Bir pastanede de bulaşıkçı aranıyordu ve başvurdum, beni hemen işe aldılar. Burada, kurye olarak, satış elemanı olarak, pasta ve baklava ustası olarak devam ettim. Eskiden 4-5 saat durmadan bulaşık yıkanırdı. Bulaşık bittikten sonra da ürünler taşınmaya başlanırdı, durmadan bütün gün böyle çalışırdık. İşime dört elle sarılarak, en iyi şekilde yapmaya karar verdim. Bir dostumun bir sözü vardı 'çöpçü olacaksan bile en iyi çöpçü olman gerekiyor' ben de o anlayışla işime sarıldım.

10 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

İşletmesinde 10 kişiye istihdam sağladığını, hedefinin işini daha da büyüterek istihdamı artırmak olduğunu belirten Öztoprak, Gençlere tavsiyemiz, işlerine dört elle sarılsınlar ve asla hayallerinden vazgeçmesinler. İstedikten sonra mutlaka her şey gerçekleşir diye tavsiyelerde bulundu.

İşletmelerinde 130'u aşkın tatlı çeşidinin imalat ve satışını yaptıklarını dile getiren Öztoprak, pandemi döneminde ev ve iş yerlerine sipariş işine yoğunluk verdiklerini ve bu başarı hikayesini müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarına borçlu olduğunu söyledi.

HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor
HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor
HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor
HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor

İstihdam, Antakya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY Bulaşıkçı olarak başladığı pastaneyi devraldı; 10 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika


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