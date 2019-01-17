Son Dakika Haberleri: Hatay Burası Deniz Değil Amik Ovası

Hatay Burası Deniz Değil Amik Ovası

1 saat önce

Burası deniz değil Amik OvasıÇUKUROVA bölgesinde son günlerde etkisini gösteren yoğun yağışlar Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Burası deniz değil Amik Ovası

ÇUKUROVA bölgesinde son günlerde etkisini gösteren yoğun yağışlar Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Barajlardaki kapakların açılmasıyla Amik Ovası'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne bağlı Karacannık, Kumtepe Mahalleleri tamamen sular altında kalırken, Özkurtuluş ve Sulukuy'de kısmen etkilendi. Bu arada bir bölümü ekili ve boş olmak üzere binlerce dekar alanda sular altında kaldı. Başta Karacannık mahallesi olmak üzere Kumtepe Mahallesi'nde yükselen suların etkisinde kalması sonucu yaklaşık 30 ev tahliye edildi. Vatandaşlar ya yüksek yerlere ya da Reyhanlı'daki yakınlarının yanına taşındı. Bunun yanında küçükbaş ve kanatlı olmak üzere çok sayıda hayvanında telef olduğu belirtildi. Başta Karacannık ve Kumtepe olmak üzere yerlerde bir çok bölgede dün akşamdan bu yana tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Öte yandan sel suları nedeniyle okullara da gidilemeyince Kaymakamlık tarafından Karacannık, Kumtepe, Özkurtuluş ve Suluköy Mahallelerinde yarın da dahil olmak tatil edildi. Bir sağlık ocağı da sular altında kaldı. Bölgede ise AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Komutanlığı ve ambulans ekipleri de mahallelerde acil hastalara yardımcı olurken, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ihtiyaçlar gideriliyor.

6 YIL SONRA YENİDEN SEL

Mahalle sakini Ahmet Döner, Tahtaköprü ve Afrin Barajı'nın açılması ve yağmur suları nedeniyle oluşan selin 1-1,5 metreyi bulduğunu söyledi. Barajın açılması nedeniyle gece suyun yükseldiğini ve bazı hayvanlarının telef olduğunu belirten Döner, sıkıntı çektiklerini kaydetti. Bundan 6 yıl önce yaşanan selde 11 yaşında olan Merve Döner ise, doğal afeti 6 yıl sonra yeniden yaşadığını belirterek, Ben ortaokul birinci sınıfa giderken de bu afeti yaşamıştım. Aradan 6 yıl geçti. Kurutulan Amik Gölü kendine ait olanı istiyor. Hatta bu yıl daha şiddetli geldi. Evlerimiz sular altında kaldı. Umarım daha da yükselmez dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Amik Ovası, Hatay, Afrin, Tahtaköprü Mevkii, Güncel
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