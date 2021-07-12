Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, Arsuz'da çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

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Etkinliğin ardından Başkan Savaş, Arnavut taşlarının döşendiği cadde, köprü ve yol çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlar ile sohbet etti.

"ARSUZLU VATANDAŞLARIMIZA VE MİSAFİRLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Arsuz'un en önemli caddelerinden biri olan Akdeniz Caddesi'ndeki taş döşeme çalışmaları hakkında bilgi veren Savaş, "Arsuz Belediyesi ve kaymakamlığımız yolu tarihi dokusuna uygun bir şekilde düzenlemişlerdi. Hatay Büyükşehir Belediyesinden de yolun düzenlenmesini istediler.Hepimizin ortak tercihiyle doğal taşlar ile burayı döşedik. 650 metre uzunluğunda ve ortalama 7 metre genişliğinde olan bu yol haftasonları trafiğe kapatılıyor.Akşamları insanların yürüyüş yolu olarak kullanılıyor. Bazı eksiklikleri de kısa sürede giderilecek. Arsuzlu vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hayırlı olsun" dedi.

GÜVEN : BURASI ARSUZ'UN CAZİBE VE ÇEKİM MERKEZİ OLDU

Yapılan yol çalışmaları hakkında açıklama yapan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven," Burası Akdeniz Caddesi.Yeni düzenleme ile hafta sonları bu yol trafiğe kapatılıyor. Tatil beldelerinde olduğu gibi insanlarımızı buraya çekecek bir caddemiz oldu. Bu çalışmalardan sonra olumlu dönütler aldık. Burada Rhosus Antik Kent projesi ile burası güzelleşti ve eski tarihi doku korunmuş oldu. Bu yolun yapımında Başkanımız Lütfü Savaş'ın da katkıları oldu. Burası çok güzel oldu ve Arsuz'a değer kattı. Burası Arsuz'un cazibe ve çekim merkezi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

LÜTFÜ SAVAŞ: YAPMIŞ OLDUĞUMUZ HİZMETLER HATAY'IMIZIN VE ARSUZ'UMUZUN DAHA İYİ YERLERE GELEBİLMESİ İÇİNDİR

Yeni yapılan yol ile Uluçınar ve Konacık mahallelerini birbirine bağlayan köprüyü inceleyen Başkan Savaş" Arsuz'da yaptığımız 5'inci köprüdeyiz. Köprü 48 metre boyunda 20 metre enindedir. Arsuz merkeze giden arabaların şehir içine girmeden geçmeleri için yapmış olduğumuz bu köprü ve yolu inşallah bayram sürecinde yolun asfaltını bitirip tamamen trafiğe açacağız. Arsuz'un trafiğini bayağı rahatlatacağız. Yapmış olduğumuz bütün hizmetler Arsuz'umuzun ve Hatay'ımızın daha iyi yerlere gelebilmesi içindir. Hatay'ın çok modern bir şehir olması ve insanlarımızın daha rahat etmesi için çalışıyoruz.Durmadan,yorulmadan hizmetlere devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun"dedi.

"YENİ KÖPRÜ VE YOL İLE TRAFİK SORUNUNUN BÜYÜK BİR KISMINI GİDERMİŞ OLACAĞIZ"

Yeni yapılan yolun Arsuz'un trafiğini rahatlatacağını belirten Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de şu sözlere yer verdi:Arsuz'un nüfusu 97 bin ama hepimizin bildiği gibi yazın çevre illerin de cazibesi olan bir yer. Bu nedenle trafik sorunu yaşıyoruz. Bunu çözmek için uğraşıyoruz. Yeni köprü ve yol ile trafik sorunun büyük bir kısmını gidermiş olacağız. Bu hizmetlerden dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu çevre yolu açılacak. Ve Arsuz trafiği rahatlayacak"