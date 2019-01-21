Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Hakkında Açılan Soruşturma

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Bu sözlerin uzağından yakınından bir suç unsuru geçmemektedir.

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Bu sözlerin uzağından yakınından bir suç unsuru geçmemektedir. Hiçbir suretle, hiçbir şekilde bu sözde suç unsuru yoktur." dedi.



Özgün, CHP Hatay İl Binası önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan savaşın en ağır faturasını Hatay'ın ve Hataylıların ödediğini iddia etti.



Türkiye'ye gelen Suriyelilerin yoğunluklu olarak sınır illerine yerleştiklerini ifade eden Özgün, buralarda da vatandaşlığa kabul edilen Suriyelilerin şehrin nüfus yapısını değiştirdiğini öne sürdü.



Özgün, Lütfü Savaş'n bu durumu kamuoyu önünde tartışmaya açtığını belirterek, "Bu sözlerin uzağından yakınından bir suç unsuru geçmemektedir. Hiçbir suretle, hiçbir şekilde bu sözde suç unsuru yoktur. Bu nedenle soruşturma açıkça hukuka aykırıdır." dedi.



Savaş hakkında soruşturma açılmasını eleştiren Özgün, CHP'nin bütün fertleriyle Savaş'ın arkasında olduğunu sözlerine ekledi.

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