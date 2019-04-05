Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Mazbatasını Aldı

- Hatay Adliyesi önündeki kalabalıktan detay - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş mazbatasını aldı HATAY - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü...

- Hatay Adliyesi önündeki kalabalıktan detay

- Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş mazbatasını aldı

HATAY - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş mazbatasını aldı.



Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Savaş'a mazbatasını, Hatay Adliyesinde İl Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Gazi Çağ verdi.



Daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Savaş, üçüncü kez mazbata almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Mazbatayı tüm Hatay halkı adına aldığını belirten Savaş, "Ben Hataylı hemşehrilerime bizi böyle onurlu bir göreve üçüncü kez layık gördükleri için hem teşekkür ediyorum hem de onları tebrik ediyorum. Biz seçimleri demokrasinin bayramı olarak biliyoruz. Bu bayramı bize yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmasının ardından Savaş, adliye önünde kendisini bekleyen kalabalığı selamladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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