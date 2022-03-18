Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu

18.03.2022 19:02
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Hatay Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine suç duyurusunda bulundu.

Valilik, avukat aracılığıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini iletti.

Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyelilerin doğum oranlarıyla ilgili açıklamaları üzerine gönderilen suç duyurusu dilekçesi, savcılıkça kabul edildi.

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Lütfü Savaş, Cumhuriyet, Doğum, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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