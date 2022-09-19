Hatay Büyükşehir'den İstihdama Yönelik Önemli Anlaşma - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir'den İstihdama Yönelik Önemli Anlaşma

19.09.2022 16:03

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik tablo ve hükümetin izlediği sığınmacı politikaları nedeniyle büyük bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalan Hatay için önemli bir adım attı. HBB ile uluslararası bir havacılık servis ve eğitim firması olan Global Aviation Services Interior arasında binlerce kişiye iş kapısı açacak istihdam projesini başlatacak anlaşma imzalandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik tablo ve hükümetin izlediği sığınmacı politikaları nedeniyle büyük bir işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalan Hatay için önemli bir adım attı. HBB ile uluslararası bir havacılık servis ve eğitim firması olan Global Aviation Services Interior arasında binlerce kişiye iş kapısı açacak istihdam projesini başlatacak anlaşma imzalandı.

HBB Başkanı Lütfü Savaş ve Global Aviation Services Interior Genel Müdürü Zeydan Öncü, projenin ayrıntılarını bugün düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu.

LÜTFÜ SAVAŞ: "PROJE KAPSAMINDA BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK"

Savaş, yaptığı açıklamada, " Türkiye'de işsizlik özellikle de genç işsizlik hepimizin bildiği üzere had safhada. Bu proje kapsamında yaklaşık 3 bin 500 teknik elemanın ve yer hizmetleri çalışanının yurt içi ve yurt dışında istihdamına vesile olacağız. 15 Kasım'dan itibaren eğitimlere başlayacağız. Protokol kapsamında anlaşma imzaladığımız şirket, 1 Şubat 2023'e kadar 500 kişinin işe alınmasını garanti ediyor" dedi.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA İŞ GARANTİSİ

Savaş, proje ayrıntılarını paylaşarak, "Şirketimiz, proje kapsamında yurt içi ve yurt dışında havayolu şirketlerinde çalışacak teknik konular ve yer hizmetleri için personele eğitim verecek. Eğitim sonrasında da işe alımlar için bize destek verecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere iş garantisi verilecek. Başvuru koşulları belediyemizin internet sitesinden yayınlanacak" dedi.

Kendisi de bir Hataylı olan uçak mühendisi Zeydan Öncü, Hatay'ın sorunlarını yakından izlediğini ve kentteki işsizlik sorununa bir nebze olsun çözüme kavuşturmak istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin genç nüfuslu bir ülke olduğuna değinen Öncü, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ÖNCÜ: "İLK EKİBİMİZİ 1 ŞUBAT 2023'TE İŞE ALMIŞ OLACAĞIZ"

Öncü, "Umarım gençlerimiz bu projeye ilgi gösterirler. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilk ekibi işe almış olacağız" diye konuştu.

Açıklamaların ardından protokol imzalandı.

BAŞVURULAR VE EĞİTİM ÜCRETSİZ OLACAK

Başvurular, 10 Ekim'e kadar www.hatay.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilecek.

Eğitimler 15 Kasım'da başlayacak ve 6 hafta sürecek ve katılımcılar eğitimler için herhangi bir ücret ödemeyecek. Eğitimler, yurt içi ve yurt dışından gelen, alanında uzman kişiler tarafından verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan GASI sertifikasına sahip olacak.

İŞ İMKANI SAĞLANACAK POZİSYONLAR

İmzalanan protokol ile iş imkanı sağlanacak pozisyonlar da belli oldu. Protokol kapsamında; havaalanında uçak işleyicisi, bagaj işleyicisi, deneyimli otobüs şoförü, rampa-bagaj görevlisi, kış hizmetleri çalışanı, check-in görevlisi, bagaj soruşturma görevlisi, VIP asistanı ve VIP hizmetleri dahili servis alanlarında işe alım yapılacak.

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Kaynak: ANKA

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Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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