Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Elimize Ulaşan Resmi Bir Tebligat Yok
37 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş Elimize ulaşan resmi bir tebligat yokHATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok dedi.
Hatay
Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş
Elimize ulaşan resmi bir tebligat yok
HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı
tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Gaziantep
'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP
'li Lütfü Savaş, Soylu'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:33 Kaynak: DHA
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