Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP'nin Adayı Lütfü Savaş Kazandı
5 dakika önce
Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş,"Bugün bizim bayram günümüz, bize yakışır bir şekilde yani vakur bir şekilde bayramımızı kutlayacağız." dedi.
Millet İttifakı'nın CHP
'li Hatay
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş
,"Bugün bizim bayram günümüz, bize yakışır bir şekilde yani vakur bir şekilde bayramımızı kutlayacağız." dedi.
Savaş, Cumhuriyet Meydanı
'nda yaptığı konuşmasında, kendisine destek veren tüm seçmenlere teşekkür etti.
Hatay'ın birbirine sarıldığını belirten Savaş, "Seçim boyunca 3 aydır birlikte yolları aşındırdık. Bundan önce bir damla olarak yola çıktık sonra göl olduk, daha sonra deniz olduk, okyanus olduk ve hiçbir yere sığmaz olduk. Bugün bizim bayram günümüz, bize yakışır bir şekilde yani vakur bir şekilde bayramımızı kutlayacağız." diye konuştu.
Savaş, Hatay'da önce şehrin daha sonra demokrasinin, sevginin ve birlikteliğin kazandığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:26 Kaynak: AA
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