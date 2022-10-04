Ekipler ayrıca yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi - Son Dakika

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