Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi - Son Dakika
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Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi

04.10.2022 11:50
Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşan kış mevsimi öncesi dere ve yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması yürüttü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler il genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Antakya, Defne ve Payas ilçelerinde bulunan dere yataklarını iş makineleriyle temizledi.

Ekipler ayrıca yağmur suyu kanallarında da temizlik çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da dere yatakları ve yağmur suyu kanalları temizlendi - Son Dakika
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