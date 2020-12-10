Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti

10.12.2020 15:55
Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için İl Sağlık Müdürlüğü emrine 38 araç tahsis ettiklerini söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilde sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için İl Sağlık Müdürlüğü emrine 38 araç tahsis ettiklerini söyledi.

Korona virüs ile mücadelede belediyenin tüm imkanlarını kullandıklarını, bir seferberlik ilan ettiklerini belirten Başkan Savaş, büyükşehir belediyesinin itfaiye, zabıta, park bahçeler gibi birçok alanda kullandığı araçları filyasyon ekiplerinin hizmetine verdiklerini kaydetti.

Hatay genelinde son 1 haftada korona virüs vakalarının yüzde 125 yükseldiğine dikkat çeken Savaş, filyasyon ekiplerinin çok zor şartlarda çalıştığını, ekiplerin vatandaşlara daha hızlı ulaşması ve sağlık hizmetlerinin daha iyi koşullarda verilebilmesi için araçların her sabah, ihtiyaç duyulan yerlerde göreve çıktığını, gerektiği durumlarda ek araçlar vermeye hazır olduklarını söyledi.

Sağlık müdürlüğü emrine verdikleri araçların şoför, yakıt gibi tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını kaydeden Savaş, "Ne yazık ki şehrimizde vaka sayıları çok yüksek düzeylere ulaşmıştır, bazen test yaptıran vatandaşlarımız günlerce sonuç alamamaktadır. Biz hiç olmazsa test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarımıza ilaçlarının hızla ulaşması için çabalıyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz kendi personelinin de yüksek oranda hasta olmasına karşın hemşerilerimizin sağlığı için cansiperane çalışıyor" dedi.

Pandemi sürecinde Hatay Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bazı yardımlar konusunda da bilgiler veren Lütfü Savaş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak, 14 bin 634 kamu kurum ve kuruluşunu, 3 bin 58 iş yerini, bin 630 ibadethaneyi, 10 bin 532 konutu, 12 bin 686 park, cadde ve meydanı, 42 bin 528 toplu taşıma aracını dezenfekte ettik. 19 bin litre el dezenfektanı, 102 bin adet kolonya ve 600 bin maske dağıttık. 17 bin 77 aileye nakdi, 36 bin aileye ayni yardım yaptık. 1 milyon ekmek dağıtıp 628 adet iş yerinin kirasını erteledik."

Artan vaka sayısını düşürmenin en önemli yönteminin insanları en az 15 gün evlerinde tutmak olduğuna dikkat çeken Savaş, "Ancak bunu yaparken de gerekli şartları sağlamalıyız. Bunun lokomotifi hükümet olmalı. Biz belediyeler, STK'lar, esnaf odaları, iş insanları ve hayırseverler bu duruma destek vermeliyiz. Bunu kimse tek başına çözemez. Sadece bir araya gelirsek çözebiliriz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben gücümün yettiği kadar bu duruma destek veririm. Vatandaşlarımızın evlerinin rızkını karşılayacak desteği verip vatandaşlarımızı evde tutmalıyız. Bunu yaparken siyaset yapmamalıyız, siyaset aramamalıyız" dedi. - HATAY

Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti
Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti

İl Sağlık Müdürlüğü, Lütfü Savaş, Savaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediyesi filyasyon ekiplerine 38 araç tahsis etti - Son Dakika


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