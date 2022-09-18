Hatay Büyükşehir Belediyesi Ekipleri KPSS'ye Sedyeyle Taşıdı - Son Dakika
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Ekipleri KPSS'ye Sedyeyle Taşıdı

18.09.2022 15:04

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), bel fıtığı ameliyatı olduğu için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) sedyeyle girebileceğini öğrenen ilahiyat mezunu Gizem Merve Vural’ın talebini geri çevirmedi. Ameliyat nedeniyle oturamayan Vural HBB ambulansı ve görevlileriyle gittiği sınavı sedyede tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), bel fıtığı ameliyatı olduğu için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) sedyeyle girebileceğini öğrenen ilahiyat mezunu Gizem Merve Vural'ın talebini geri çevirmedi. Ameliyat nedeniyle oturamayan Vural HBB ambulansı ve görevlileriyle gittiği sınavı sedyede tamamladı.

İlahiyat fakültesi mezunu olan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için KPSS'ye giren Gizem Merve Vural, sınava hazırlık süresinde bel fıtığından ameliyat oldu. Vural, doktorların "Oturarak sınava giremezsin" uyarısından sonra sedyeyle sınava katılmak için ÖSYM'ye başvurdu. ÖSYM'den sedyeyle sınava girmek için olumlu yanıt alan genç öğretmen adayı ardından HBB'den yardım istedi.

Hasta nakil aracıyla sınav yerine götürülmesini isteyen Vural'ın talebine HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kayıtsız kalmadı ve öğrenciyi sınava gireceği okula kadar götürdü. HBB'nin hemşire ve sağlık personeli, Merve Vural'ı Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki evinden alarak sınava gireceği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne taşıdı.

Sınav öncesi yaşadığı süreci anlatan Vural, "Fıtığım patladığı için acil ameliyata girmem gerekti. Bel fıtığı ameliyatı oldum. Doktorlar oturarak sınava giremeyeceğimi söylediler. Sedyeyle sınava girebilir miyim diye ÖSYM'ye başvurdum. Bunun mümkün olduğunu söylediler. Daha sonra HBB'ye başvurdum ve bu imkanı bize sağladılar. Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun. Umarım sınavım da güzel sonuçlanır" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hatay Büyükşehir Belediyesi Ekipleri KPSS'ye Sedyeyle Taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Büyükşehir Belediyesi Ekipleri KPSS'ye Sedyeyle Taşıdı - Son Dakika
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