Hatay Büyükşehir Belediyesi, Katledilen Yavru Köpeklerle İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Kırıkhan ilçesinde beş yavru köpeğin vahşice katledilmesiyle ilgili Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Beyazidi Bestami Türbesi çevresinde biri yakılarak toplam beş köpeğin vahşice öldürülmesi üzerine, HBB Genel Sekreteri Nihat Tazearslan'ın imzasıyla Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yavru köpeklerin öldürülmesinin "tamamıyla insanlık dışı güdülerle gerçekleştirilmiş eylem" olarak nitelendirildiği dilekçede, "Eylem, failin veya faillerin içerisinde bulunduğu ruh halini ortaya koymakta olup böyle bir yapıda olan fail veya faillerin aynı veya benzer nitelikteki eylemleri tekrar etme ihtimali bulunmaktadır" denildi.

HBB'nin suç duyurusu şöyle:

"Geçmiş tarihlerde de benzer olayların yaşandığı bilinmekte olup insanlığın ve vicdanın asla kabul etmeyeceği bu ve benzer eylemlerin artık son bulması ümidiyle hukukun öngördüğü en ağır cezai müeyyidenin failler hakkında uygulanması gerekmektedir. Bu insanlık dışı eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması istemiyle ihbarda bulunmaktayız. Olay yerine ilişkin ilgili birimlerimizin edindiği fotoğraflar da ek olarak ibraz olunmaktadır. Kurum olarak derinden üzüntüsünü ve acısını yaşadığımız bu olayın yakın takipçisi olacağımızı da ifade etmek isteriz."