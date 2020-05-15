Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da 45 mahalleye gıda kolisi dağıttı - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İskenderun'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde temel gıda maddeleri bulunan gıda kolisi dağıttı.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Doku ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi 2.Bölge Sorumlusu ve Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk koordinesinde 60 araçtan oluşan filo ve 150 personelle İskenderun'daki 45 mahallede gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdi.



Başkan Savaş, günümüz şartlarında ekonomik sıkıntı sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken vatandaşlara; temel gıda maddesinden oluşan kolileri ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.



Mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, " Ramazan ayı, paylaşmak, muhtaçları gözetmek, ihtiyaç sahibi insanlara el uzatmakla daha çok anlam taşır. Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay'ın 15 ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz" dedi. - HATAY