Hatay Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem için yürüttüğü çalışmalara devam ediyor - Son Dakika

HBB Genel Sekreter Yardımcı Bülent Ok, HBB Ulaşım Daire Başkanı Nuri Baycan ve raylı sistem projesinde çalışan HBB mühendisleri, İBB'nin Esenler ve Alibeyköy yerleşkesinde inceleme yaparak modern ve nostaljik tramvaylar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

HBB'li yöneticiler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İ. Orhan Demir ve Metro İstanbul AŞ. Genel Müdürü Özgür Soy tarafından ağırlandı ve Metro AŞ. tasarım örneklerini inceleyerek istişarelerde bulundu.

İncelemeler ve görüşmeler sonunda konuşan Özgür Soy, "En yakın zamanda imzaları atarak Hatay'ı tramvay projesine kavuşturmak için sabırsızlanıyoruz "dedi.