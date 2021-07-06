Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıtaları hayat kurtardı - Son Dakika

Olay 5 Temmuz akşamı İskenderun İsmet İnönü mevkiinde bulunan Şehit Ömer Salık Altgeçidi civarında meydana geldi. Bölgede devriye gezen HBB zabıtası altgeçidin kenarındaki demir korkuluk üzerinde bir kadın gördü. Kadının intihar etmek için oraya çıktığını anlayan zabıtalar, olaya sakinlikle müdahale etti ve uzun uğraşlar sonucu kadını kurtardı.
Zabıta ekipleri, olayın hemen ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra G.E. isimli kadını hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Bültenler
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