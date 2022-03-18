Hatay Büyükşehir Belediyesinden Hatay Barosu'nun iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Hatay Baro su Hayvan Hakları Komisyonu'nun Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin uygun şartların sağlanmadığı ve görevli personel bulundurulmadığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların Defne ilçesindeki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yürütüldüğü belirtildi.

Yasaklı ırkların da barınakta bulunması sonucu kapasitenin üstünde hayvana bakıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HBB Doğal Yaşam Alanı'mızda 7 gün 24 saat boyunca görevli personel bulunmakta olup, düzenli olarak su ve mama kontrolleri yapılmaktadır. Sosyal medya üzerinde paylaşılan videolarda, yasaklı ırk köpeklerin kavga ettiği görüntülerde birbirlerine saldırarak öldürdüğü iddia edilmiştir. Kavganın doğal yaşam alanı içerisinde yaşanmış olması ihmalde kaynaklı değildir. Kavgada iddia edildiği gibi herhangi bir ölüm vakası da yaşanmamıştır. Söz konusu kavgada yaralanan köpek tedavi altına alınmıştır. HBB olarak can dostlarımızın sağlıklı yaşamları için tedavilerinden, bakımlarına kadar, tüm süreçlerini özveri ile yerine getirdiğimiz Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'miz ve Yayladağı ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'mız vatandaşlarımızın vicdani ve gönüllü denetime açıktır."